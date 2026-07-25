MADRID – El Real Madrid ha entrado de lleno en la puja por Yan Diomande, extremo costamarfileño de 19 años del RB Leipzig. Según adelanta el diario Bild, el club blanco ha iniciado la negociación con una primera oferta formal de 100 millones de euros, propuesta que ha sido rechazada por el conjunto alemán. El Leipzig se remite a pretensiones cercanas a los 130 millones, aunque las fuentes apuntan a que el traspaso podría concretarse en torno a los 120 millones de euros.

La irrupción madridista ha dado un vuelco radical a la situación del jugador, que hasta ahora parecía tener un futuro próximo en el fútbol francés:

Principio de acuerdo congelado: Diomande tenía prácticamente cerrado un acuerdo con el Paris Saint-Germain por cinco temporadas, el cual ha quedado en pausa tras el interés blanco.

Diomande tenía prácticamente cerrado un acuerdo con el Paris Saint-Germain por cinco temporadas, el cual ha quedado en pausa tras el interés blanco. Competencia de primer nivel: El Liverpool también vio rechazada una oferta inicial de 100 millones de euros por el atacante, por quien el PSG mantiene un fuerte interés.

El «Factor Vinicius» en las negociaciones

Un elemento clave en las conversaciones es el entorno del futbolista. Diomande está representado por Roc Nation Sports (la agencia de Jay-Z), la misma firma que gestiona la carrera de Vinicius Júnior. La agencia se encuentra actualmente en contacto habitual con la directiva madridista, ya que también aborda la renovación del atacante brasileño, cuyo contrato expira en el verano de 2027.

Pese al movimiento en las oficinas, la postura pública del RB Leipzig sigue siendo restrictiva. Su director deportivo, Marcel Schäfer, ha afirmado que la intención de la entidad es que Diomande juegue en Alemania la próxima temporada, buscando extender su contrato más allá de 2030.

«El atacante ha deslumbrado en la Bundesliga con 15 goles y 11 asistencias en su primer año, además de una destacada actuación con Costa de Marfil en el Mundial.»

Un traspaso con impacto en Leganés

El meteórico ascenso del marfileño beneficia directamente al fútbol español: