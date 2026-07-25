La vigésima etapa del Tour de Francia se disputa este sábado 25 de julio con un trazado de 170,9 kilómetros entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez.

Considerada la jornada reina de la ronda francesa, la prueba destaca por sus 5.360 metros de desnivel y el paso por grandes colosos de altísima montaña como la Croix de Fer, el Télégraphe, el Galibier y la Serenne. La retransmisión en directo se podrá seguir a través de Eurosport 1 y HBO Max.

El Tour de Francia afronta este sábado 25 de julio la celebración de su vigésima etapa, una cita marcada en el calendario como la gran jornada reina de la carrera. Con un itinerario total de 170,9 kilómetros, el pelotón partirá desde Le Bourg d’Oisans para culminar en la mítica ascensión a Alpe d’Huez.

La etapa presenta un perfil de altísima montaña de máxima exigencia, acumulando un desnivel positivo de 5.360 metros a lo largo de todo su trazado. Durante el recorrido, los corredores deberán hacer frente a un encadenado de grandes puertos que incluye las subidas a la Croix de Fer, el Télégraphe, el Galibier y la Serenne, enclave determinante antes de la llegada a la meta definitiva.

Dónde ver la 20ª etapa en televisión y horarios

Para seguir la retransmisión en directo y consultar los horarios de emisión de esta vigésima etapa entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez, los aficionados podrán conectar con la señal de Eurosport 1, así como con la plataforma de contenidos HBO Max.