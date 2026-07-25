MADRID – El Atlético de Madrid ha cerrado este sábado la incorporación del extremo internacional surcoreano Kang-in Lee, procedente del París Saint-Germain. El atacante de 25 años desembarca en el club rojiblanco para reforzar la parcela ofensiva durante las próximas cinco temporadas, quedando vinculado a la entidad madrileña hasta el verano de 2031.

Con esta incorporación, el conjunto colchonero suma su tercer refuerzo para el nuevo curso futbolístico tras haber cerrado previamente la llegada del lateral zurdo internacional español Alejandro Grimaldo (hasta 2030, procedente del Bayer Leverkusen) y la del centrocampista internacional danés Morten Hjulmand (hasta 2031, traspasado desde el Sporting de Portugal).

Reestructuración en la plantilla rojiblanca

La llegada del surcoreano coincide con varios movimientos clave en la configuración de la plantilla que dirigirá el conjunto madrileño esta temporada:

Altas confirmadas: Kang-in Lee (PSG, 2031), Morten Hjulmand (Sporting CP, 2031) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, 2030).

Kang-in Lee (PSG, 2031), Morten Hjulmand (Sporting CP, 2031) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, 2030). Baja histórica: Se confirma la salida de Antoine Griezmann , máximo goleador de la historia del club, que emprende una nueva etapa tras ser traspasado al Orlando City de la MLS.

Se confirma la salida de , máximo goleador de la historia del club, que emprende una nueva etapa tras ser traspasado al Orlando City de la MLS. Otras salidas: El central francés Clement Lenglet pone rumbo al Benfica.

Negociaciones abiertas

En el capítulo de renovaciones o permanencias, la directiva del Atlético de Madrid se encuentra negociando la continuidad del internacional argentino Nico González. Tras concluir su periodo de cesión procedente de la Juventus, el club madrileño ha decidido no hacer efectiva la opción de compra fijada en 32 millones de euros, buscando rebajar de forma sustancial dicha cifra para cerrar su traspaso definitivo.