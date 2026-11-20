MADRID, 20 de noviembre de 2026. — La resaca del debate cara a cara celebrado la noche del jueves entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, marca la jornada electoral de este viernes rumbo a las elecciones generales del 29-N. La portavoz del PP en el Congreso y número uno de la formación por León, Ester Muñoz, ha expresado la «satisfacción» de su partido con el encuentro, asegurando que Núñez Feijóo se impuso por un «cinco a cero».

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Muñoz sostuvo este viernes que el formato del debate permitió ver al «verdadero candidato» al desarrollarse en «igualdad de condiciones». De acuerdo con la valoración de los analistas de El País, el líder popular adoptó una estrategia ofensiva durante todo el duelo frente a un Pedro Sánchez que mantuvo un tono contenido y evitó la confrontación directa.

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Reacciones del resto de fuerzas políticas

El balance del enfrentamiento televisivo ha generado distintas lecturas entre el resto de partidos que concurren a los comicios:

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Junts per Catalunya: Su candidata para el 29-N, Míriam Nogueras, criticó en una entrevista en RNE que ninguno de los dos aspirantes abordara la cuestión de Cataluña durante el debate.

Su candidata para el 29-N, Míriam Nogueras, criticó en una entrevista en RNE que ninguno de los dos aspirantes abordara la cuestión de Cataluña durante el debate. Desde la izquierda: Por su parte, Ernest Urtasun afirmó que el desarrollo del cara a cara demuestra que el Partido Socialista en solitario «no llega» para hacer frente a la derecha. Entretanto, desde el PSOE mantienen su confianza en la movilización del electorado de cara a la votación del próximo 29 de noviembre.

Agenda electoral y ampliación del voto por correo

Tras el debate, los dos candidatos principales continúan este viernes con sus actos de campaña en distintos puntos del país: Alberto Núñez Feijóo viaja a Canarias para intervenir en Tenerife y El Hierro, mientras que Pedro Sánchez se desplaza a Galicia para participar en un acto en Santiago de Compostela.

Por otro lado, en el ámbito organizativo, la Junta Electoral Central (JEC) ha aprobado ampliar el plazo para depositar el voto por correo de cara a las elecciones generales. Los electores podrán acudir a las oficinas postales hasta el próximo jueves 26 de noviembre a las 14:00 horas.