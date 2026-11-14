PAMPLONA — El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha protagonizado este viernes un mitin ante unas 2.200 personas en el frontón Labrit de Pamplona, el segundo acto de la primera jornada de campaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre (29N). En su intervención, arropado por la ministra portavoz Elma Saiz y la presidenta navarra María Chivite, Sánchez ha cargado duramente contra el Partido Popular en materia de vivienda y ha anunciado su compromiso de blindar las pensiones en la Constitución.

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Críticas a Feijóo y rechazo a la gestión inmobiliaria del PP

Ante un público entregado y ataviado con la camiseta roja con el lema de campaña «La fuerza de la gente», el líder socialista ha tachado de «reírse de la gente» la política del PP en materia de vivienda. Sánchez ha criticado las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo —recordando su paso por el pódcast de Jordi Wild, donde anunció su intención de eliminar el Ministerio de Vivienda y restó importancia al coste de un inmueble al señalar que «siete millones no son nada» en referencia al ático de Isabel Díaz Ayuso—.

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El presidente ha contrastado este modelo con las iniciativas de su Ejecutivo para poner coto a la crisis habitacional, denunciando que las derechas votan sistemáticamente en contra de las medidas sociales del Gobierno.

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Sostenibilidad de las pensiones y aviso sobre Vox

Asimismo, Sánchez ha reivindicado la solidez del sistema público de pensiones, asegurando que «está en buenas manos, es sostenible y goza de una extraordinaria salud», y ha prometido blindarlo constitucionalmente si logra una mayoría suficiente en las urnas el próximo 29N.

En clave internacional y aludiendo a sus rivales políticos, el candidato socialista ha advertido sobre los vínculos y el silencio de Santiago Abascal ante escándalos financieros internacionales que han afectado a fondos de jubilación de ciudadanos en otros países, contraponiéndolo a la estabilidad económica que defiende el PSOE.

Con este mitin en Navarra —donde en los comicios anteriores los socialistas fueron la fuerza más votada—, Sánchez cierra el pistoletazo de salida de una campaña que vuelve a apelar de forma insistente a una participación masiva del 75% para revalidar la mayoría absoluta progresista durante los próximos cuatro años.