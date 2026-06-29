La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha facilitado los resultados de la edición del sorteo EuroDreams celebrada el lunes 29 de junio de 2026. Los datos que se exponen a continuación proceden de la comunicación oficial del organismo y han sido recogidos para su difusión informativa en este medio. Se informa de la nueva edición del sorteo conforme al registro oficial publicado por la entidad.

A continuación se detalla la combinación ganadora y el número Sueño consignados por la entidad organizadora.

Combinación ganadora — EuroDreams 29 de junio de 2026

12, 20, 22, 28, 29, 40

Número Sueño: 2

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

Se informa que la combinación indicada corresponde al sorteo de EuroDreams del día señalado. La asignación de categorías de premio, cuantías y número de acertantes será la que figure en el escrutinio oficial efectuado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Toda divergencia entre esta reseña y el listado oficial deberá ser resuelta consultando la fuente primaria de SELAE.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

EuroDreams se juega mediante la selección de seis números entre el 1 y el 40, más un Número Sueño entre 1 y 5. Los sorteos de EuroDreams se celebran los lunes y los jueves. La apuesta sencilla tiene un coste de 2,50 €.

Se requiere la coincidencia de los seis números y el Número Sueño para optar al primer premio.

El primer premio se establece en 20.000 euros al mes durante 30 años, según la normativa del producto.

Existen categorías secundarias de premio en función del número de aciertos parciales y del acierto del Número Sueño.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser cobrados conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda que existe un plazo de 90 días naturales para la percepción de los importes desde la fecha del sorteo, salvo disposición particular aplicable. Asimismo, se procederá a la aplicación de las retenciones e impuestos vigentes sobre los premios que excedan del umbral de exención establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo EuroDreams es gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestiona, de forma independiente, otros productos de juego y lotería en España. EuroDreams mantiene una periodicidad con sorteos los lunes y jueves, conforme a la programación oficial.

Verificación oficial

La verificación final de resultados y el escrutinio completo deben consultarse en la nota oficial de la entidad organizadora. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)