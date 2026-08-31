La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado los datos oficiales correspondientes al sorteo de EuroDreams celebrado el lunes 31 de agosto de 2026. La nueva edición del sorteo se ha celebrado en la fecha indicada y sus resultados han sido hechos públicos por la entidad gestora. Los datos se reproducen a continuación con carácter informativo y oficial. A efectos de marco institucional se recuerda que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestiona otros productos de juego con normativa propia.

Lee tambien: Resultado La Primitiva hoy, lunes 31 de agosto de 2026: combinación ganadora oficial

Combinación ganadora: 06, 14, 15, 17, 34, 37 — Número Sueño: 2

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

Se informa que la combinación ganadora indicada ha sido la registrada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para el sorteo de EuroDreams del día señalado. Las categorías y la distribución de premios se encuentran establecidas conforme a la normativa vigente del producto; únicamente se consignan aquí los datos oficiales facilitados por SELAE. El primer premio del juego se articula como renta: 20.000 euros mensuales durante 30 años, conforme a las condiciones oficiales del sorteo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

EuroDreams se juega seleccionando seis números del 1 al 40 y un número Sueño del 1 al 5. Los sorteos se celebran los lunes y los jueves. El precio de la apuesta sencilla es de 2,50 euros. El primer premio está definido como una renta de 20.000 euros al mes durante 30 años; el resto de categorías y cuantías son las previstas en la normativa y en la información oficial de SELAE.

Lee tambien: Resultados de la lotería de ayer, domingo 30 de agosto de 2026

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los cobros deberán tramitarse conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la entidad gestora. Se recuerda que los premios deberán ser cobrados dentro del plazo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo, salvo disposición oficial en contrario. Las retenciones fiscales aplicables serán las previstas por la normativa tributaria; la exención o umbral aplicable corresponde al establecido por la Agencia Tributaria y será aplicado conforme a la normativa vigente en el momento del cobro.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo de EuroDreams es gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se integra en la oferta de juegos con periodicidad bimensual semanal (lunes y jueves). La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se menciona exclusivamente como referente institucional de otros juegos gestionados por dicha entidad.

Verificación oficial

Los resultados han sido verificados con los datos publicados por la entidad gestora. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Te puede interesar