Estos son los números premiados en el sorteo del EuroJackpot de hoy, martes 10 de noviembre, según la ONCE, que comercializa el juego en España.
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Combinación ganadora del EuroJackpot
0715174044
Soles: 0511
Números: 7, 15, 17, 40, 44. Soles: 5, 11.
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Premios del sorteo
|Aciertos
|Premio
|Acertantes (España / Europa)
|5 + 2
|Bote
|0 / 0
|5 + 1
|1.683.782,50 €
|0 / 1
|5
|158.262,50 €
|1 / 6
|4 + 2
|3.132,60 €
|3 / 50
|4 + 1
|326,30 €
|23 / 600
|3 + 2
|179,40 €
|46 / 1.200
|4
|128,00 €
|42 / 1.223
|2 + 2
|27,60 €
|745 / 18.049
|3 + 1
|21,00 €
|1.015 / 26.540
|3
|17,30 €
|2.334 / 60.884
|1 + 2
|13,80 €
|3.539 / 95.642
|2 + 1
|9,90 €
|15.451 / 399.056
Próximo sorteo
El próximo EuroJackpot se celebra el viernes 13 de noviembre, con un bote de 64.000.000 €. Hay sorteo todos los martes y viernes.
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Resultados a título informativo según la página oficial de la ONCE (juegosonce.es). Lo que vale para cobrar es el escrutinio oficial. Los premios de más de 40.000 € tributan al 20 % por lo que exceda de esa cantidad.
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