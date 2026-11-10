Lee tambien: El Partido Popular promete reforzar la seguridad en Ceuta y Melilla

En un mensaje dirigido a la población de Ceuta, la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, ha manifestado el firme compromiso del Gobierno con la seguridad, la convivencia, las familias, la economía y el futuro de la ciudad.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Durante el Pleno celebrado el martes 10 de noviembre, se aprobó de forma inicial el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el año 2027. La consejera subrayó la intención de volver a la Ceuta anterior al 30 de julio y construir sobre esa base una ciudad mejor.

Lee tambien: Margarita Robles reafirma la «españolidad» de Ceuta y Melilla ante la celebración del 12 de Octubre

“Porque un caballa nunca se rinde. Porque Ceuta no se vende, se defiende”, fueron sus palabras concluyentes que reflejan el espíritu de la administración ante los retos que enfrenta la ciudad.