El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha votado en contra de los Presupuestos presentados por el Partido Popular en Ceuta, encabezados por la señora Chandiramani.

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Según MDyC, el Ejecutivo del PP ha utilizado el contexto de emergencia como argumento político de manera belicista y pesimista, declarando que la convivencia en Ceuta no se debe negociar.

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Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.