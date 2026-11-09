El sorteo de EuroDreams ha finalizado. Esta es la combinación ganadora y los premios:

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¿A qué hora es el sorteo de EuroDreams?

El sorteo de EuroDreams se celebra los lunes y los jueves a las 21:00 (hora peninsular, la misma que en Ceuta).

Dónde seguir el sorteo

En El Periódico de Ceuta: cada día de sorteo publicamos la combinación ganadora en cuanto se conocen y, después, el reparto de premios.

Cómo comprobar tu boleto de EuroDreams

Compara tu boleto con la combinación ganadora de esta página. Hay premio desde 2 números acertados.

El resultado solo es definitivo cuando Loterías y Apuestas del Estado publica el escrutinio oficial: antes de dar un premio por seguro, comprueba el boleto en una administración o en la web oficial.

Los premios de más de 40.000 euros tributan con un gravamen especial del 20 % sobre la parte que supera esa cantidad, que se retiene al cobrarlos. El plazo para cobrar es de tres meses desde el día siguiente al sorteo.

Cómo se juega a EuroDreams y cuánto cuesta

Se eligen 6 números del 1 al 40 y un número «Sueño» del 1 al 5. El primer premio no es un pago único, sino una renta mensual: 20.000 euros al mes durante 30 años; el segundo, 2.000 euros al mes durante 5 años. Cada apuesta cuesta 2,50 euros. Se sortea los lunes y los jueves.

Categorías de premios

1.ª categoría: 6 números + Sueño (renta mensual durante 30 años)

2.ª: 6 números (renta mensual durante 5 años)

3.ª: 5 números

4.ª: 4 números

5.ª: 3 números

6.ª: 2 números

Último resultado de EuroDreams (jueves 5 de noviembre)

En el sorteo anterior, celebrado el jueves 5 de noviembre, la combinación ganadora fue 15, 18, 21, 31, 33, 34 y el Sueño 3. No hubo ningún acertante del premio principal (6 + Sueño). Consulta el reparto de premios de ese sorteo.

Números que más han salido en EuroDreams

En los últimos 9 sorteos de EuroDreams (del 12 de octubre al 9 de noviembre), los números que más se han repetido son el 3 (4 veces), el 6 (3 veces), el 19 (3 veces), el 34 (3 veces), el 1 (2 veces), el 4 (2 veces).

No han salido ninguna vez en ese periodo: 9, 16, 17, 20, 24, 28, 32.

Es un dato curioso, no una predicción: cada sorteo es independiente y todos los números tienen la misma probabilidad de salir.

Próximo sorteo de EuroDreams

El próximo sorteo de EuroDreams es el jueves 12 de noviembre, a las 21:00, con un bote de 50.000 euros.

¿Te ha tocado en Ceuta?

Si te ha tocado un premio de EuroDreams en Ceuta, o tu administración de lotería ha vendido un boleto premiado, escríbenos a redaccion@elperiodicodeceuta.com y lo contamos.

Esta página se actualiza con los datos de Loterías y Apuestas del Estado; los únicos resultados oficiales son los que publica SELAE. Juega con responsabilidad: el juego está prohibido a menores de 18 años.