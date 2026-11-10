El IBEX 35 cerró este martes, 10 de noviembre de 2026, en 19.936,40 puntos, con una subida del 0,98% en la bolsa española. El índice ganó 193,90 puntos respecto a la sesión anterior, según Yahoo Finance.

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Cómo cerró el IBEX 35

El índice abrió la sesión en 19.945,50 puntos y alcanzó un máximo intradía de 20.058,60 puntos. El mínimo de la jornada fue de 19.927,70 puntos.

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El cierre quedó por debajo del nivel de apertura, pero por encima de los 19.742,50 puntos registrados al término de la sesión del lunes 9 de noviembre.

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Datos de la sesión

Apertura: 19.945,50 puntos.

Máximo: 20.058,60 puntos.

Mínimo: 19.927,70 puntos.

Cierre: 19.936,40 puntos.

Variación respecto al cierre anterior: 193,90 puntos, un 0,98%.

Evolución de la semana

El IBEX 35 encadenó dos sesiones de subidas entre el lunes 9 y el martes 10 de noviembre. El lunes había cerrado en 19.742,50 puntos, frente a los 19.369,50 del viernes 6.

En las cinco últimas sesiones recogidas por Yahoo Finance, el índice pasó de cerrar en 19.370,90 puntos el 4 de noviembre a los 19.936,40 puntos del día 10. La trayectoria incluyó una caída el 6 de noviembre, después de la subida del día 5.

Cierres de las últimas cinco sesiones

4 de noviembre: 19.370,90 puntos.

5 de noviembre: 19.486,00 puntos.

6 de noviembre: 19.369,50 puntos.

9 de noviembre: 19.742,50 puntos.

10 de noviembre: 19.936,40 puntos.

El máximo de estas cinco sesiones se registró el 10 de noviembre, cuando el índice alcanzó los 20.058,60 puntos durante la jornada. El mínimo se situó en 18.913,30 puntos el 4 de noviembre.

Euríbor y mercados

El euríbor es un tipo de referencia utilizado, entre otros productos, en las hipotecas a tipo variable. Su evolución forma parte del seguimiento de los tipos de interés, mientras que el IBEX 35 recoge la evolución de una selección de empresas cotizadas en la bolsa española.

Tras el avance de este martes, el IBEX 35 cerró en 19.936,40 puntos, por debajo del máximo alcanzado durante la sesión.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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