Estos son los números premiados en el sorteo del EuroJackpot de hoy, martes 17 de noviembre, según la ONCE, que comercializa el juego en España.
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Combinación ganadora del EuroJackpot
0105071519
Soles: 0111
Números: 1, 5, 7, 15, 19. Soles: 1, 11.
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Premios del sorteo
|Aciertos
|Premio
|Acertantes (España / Europa)
|5 + 2
|38.370.583,30 €
|0 / 2
|5 + 1
|159.172,00 €
|2 / 12
|5
|41.430,20 €
|0 / 26
|4 + 2
|4.675,70 €
|2 / 38
|4 + 1
|178,90 €
|45 / 1.241
|3 + 2
|148,30 €
|59 / 1.647
|4
|55,70 €
|99 / 3.188
|2 + 2
|28,30 €
|755 / 19.950
|3 + 1
|16,20 €
|1.507 / 38.992
|3
|13,80 €
|3.695 / 98.622
|1 + 2
|13,80 €
|3.960 / 96.700
|2 + 1
|9,80 €
|17.819 / 456.310
Próximo sorteo
El próximo EuroJackpot se celebra el viernes 20 de noviembre, con un bote de 10.000.000 €. Hay sorteo todos los martes y viernes.
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Resultados a título informativo según la página oficial de la ONCE (juegosonce.es). Lo que vale para cobrar es el escrutinio oficial. Los premios de más de 40.000 € tributan al 20 % por lo que exceda de esa cantidad.
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