El IBEX 35 cerró este martes 17 de noviembre de 2026 en 19.625,30 puntos, con una caída del 1,61% en la bolsa española. El índice perdió 321,30 puntos respecto a la sesión anterior, según Yahoo Finance.

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Cómo cerró el IBEX 35

El índice abrió la sesión en 19.848,90 puntos, por debajo de los 19.946,60 puntos con los que había terminado el lunes. Durante la jornada alcanzó un máximo de 19.875,50 puntos y un mínimo de 19.625,30, nivel en el que cerró.

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La diferencia entre el máximo y el mínimo intradía fue de 250,20 puntos. El cierre quedó también por debajo de la apertura, en una sesión de tendencia a la baja.

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Las cifras de la sesión

Apertura: 19.848,90 puntos.

19.848,90 puntos. Máximo: 19.875,50 puntos.

19.875,50 puntos. Mínimo y cierre: 19.625,30 puntos.

19.625,30 puntos. Variación: 321,30 puntos menos, un 1,61%.

Evolución de la semana

El lunes 16 de noviembre, el IBEX 35 cerró en 19.946,60 puntos, después de abrir en 20.061,50. Su máximo de aquella jornada fue de 20.082,20 puntos y el mínimo coincidió con el cierre.

El martes, el índice volvió a terminar en el mínimo de la sesión. Los 19.625,30 puntos del cierre quedaron por debajo de los niveles registrados al término de cada una de las cuatro sesiones anteriores recogidas por Yahoo Finance.

Las cinco últimas sesiones

11 de noviembre: cierre en 20.027,90 puntos, tras una apertura en 20.064,50. El mínimo fue de 19.884,30 puntos y el máximo coincidió con la apertura.

cierre en 20.027,90 puntos, tras una apertura en 20.064,50. El mínimo fue de 19.884,30 puntos y el máximo coincidió con la apertura. 12 de noviembre: cierre en 19.965,50 puntos. El índice abrió en 20.068,10 y osciló entre 19.923,20 y 20.087,60 puntos.

cierre en 19.965,50 puntos. El índice abrió en 20.068,10 y osciló entre 19.923,20 y 20.087,60 puntos. 13 de noviembre: cierre en 20.020,10 puntos, por encima de la apertura de 19.939,80. El máximo fue de 20.053,90 puntos y el mínimo, de 19.879,90.

cierre en 20.020,10 puntos, por encima de la apertura de 19.939,80. El máximo fue de 20.053,90 puntos y el mínimo, de 19.879,90. 16 de noviembre: cierre en 19.946,60 puntos, con un máximo de 20.082,20 y un mínimo de 19.946,60.

cierre en 19.946,60 puntos, con un máximo de 20.082,20 y un mínimo de 19.946,60. 17 de noviembre: cierre en 19.625,30 puntos, después de alcanzar un máximo de 19.875,50 y un mínimo de 19.625,30.

El recorrido de esas cinco sesiones muestra dos cierres por encima de los 20.000 puntos: el del 11 de noviembre y el del día 13. El índice terminó por debajo de ese nivel el 12, el 16 y el 17.

Euríbor y mercados

El euríbor es un índice de referencia utilizado, entre otros fines, para calcular el interés de numerosas hipotecas a tipo variable. Su evolución se sigue junto a la de los tipos de interés y los mercados financieros.

En la bolsa, el IBEX 35 terminó la sesión del martes con un descenso de 321,30 puntos respecto al cierre del lunes. Según Yahoo Finance, el índice cerró en el nivel más bajo que alcanzó durante la jornada.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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