El fundador del gigante de los semiconductores admite haber cometido “errores graves” en su vida personal, pero asegura que sería “un honor” retomar las riendas de la compañía si la junta directiva así lo decide

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Una semana después de su abrupta dimisión, el cofundador y exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, ha roto su silencio para abrir la puerta a su regreso al frente de la mayor fabricante de chips del mundo. El ejecutivo abandonó la cúpula de la compañía tras verse envuelto en un escándalo por sus relaciones extramatrimoniales, entre ellas la mantenida con Alice Huang, fundadora de la firma singapurense Megaspeed, a quien los servicios de inteligencia de Estados Unidos vinculan con el espionaje chino.

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A través de un comunicado recogido por The Wall Street Journal, el directivo afirmó haber recibido desde su marcha una “cascada de llamadas” de empleados, inversores, clientes y socios pidiéndole su vuelta. “Si la junta de directores decide que mi regreso es en el mejor interés de los accionistas, de nuestros empleados, de la compañía y de Estados Unidos, será un honor responder a estos llamados y regresar como CEO”, declaró Huang, quien también hizo autocrítica al reconocer que cometió “errores graves” en su ámbito privado y que no estuvo a la altura de los estándares exigidos en la empresa.

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La salida de Huang, sustituido de forma interina por la directora financiera Colette Kress, se precipitó el pasado 8 de noviembre después de que el consejo de administración abriera una investigación interna. El caso estalló al trascender su vínculo sentimental con Alice Huang, cuya empresa adquirió semiconductores de inteligencia artificial de Nvidia por valor de 4.800 millones de dólares. Según informes de inteligencia estadounidenses, la empresaria habría operado para Pekín desviando tecnología sensible hacia China, una acusación que el Gobierno chino niega tajantemente.

Pese a la gravedad de la crisis, que ha lastrado la cotización bursátil de la tecnológica, la posible restitución de Huang cuenta con respaldos de peso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que “no tendría problema” en verlo de nuevo liderando la compañía. En el ámbito empresarial, figuras de Silicon Valley como Elon Musk (Tesla y SpaceX), Tim Sweeney (Epic Games) o Amjad Masad (Replit) han apoyado públicamente su retorno. Musk llegó a advertir en la red social X que muchos acuerdos comerciales de Nvidia dependen directamente del trato personal con su fundador, por lo que su ausencia pone en riesgo contratos estratégicos en plena carrera por la inteligencia artificial. Sin embargo, el consejo de administración mantiene por ahora su hoja de ruta para buscar un reemplazo permanente y exige cautela.

En paralelo a la crisis corporativa, el frente judicial y regulatorio sigue abierto. Los departamentos de Justicia y de Comercio de Estados Unidos confirmaron este martes que mantienen una investigación criminal conjunta sobre Megaspeed —iniciada en 2024— para determinar si se vulneraron los controles de exportación de semiconductores. Aunque Nvidia incluyó a la firma de Singapur en su lista negra comercial en junio de 2025 tras una inspección conjunta de autoridades estadounidenses y singapurenses, la compañía ha anunciado ahora la creación de un comité independiente de cumplimiento para garantizar el respeto a las normas de comercio global y a la seguridad nacional de Washington.