El candidato popular al Congreso de cara a las elecciones del 29-N defiende la separación de poderes, cuestiona la fiabilidad del CIS y recrudece las críticas contra la gestión del Ejecutivo central en las barriadas ceutíes

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A escasas semanas de la cita electoral del próximo 29 de noviembre, el Partido Popular de Ceuta ha intensificado su mensaje político poniendo el foco en la calidad democrática y la separación de poderes. Durante una comparecencia pública celebrada junto a Abdelhakim Abdeselam y Cristina Díaz, el candidato del PP al Congreso, Rafael Martínez Peñalver, ha anunciado que una de las prioridades de su formación es garantizar la regeneración institucional del país.

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“Venimos a impulsar la independencia judicial porque creemos plenamente en la democracia y en la independencia de los tres poderes del Estado”, proclamó rotundamente Martínez Peñalver ante los medios de comunicación. En esta línea, el aspirante popular incidió en la necesidad de acometer reformas estructurales que afecten tanto a los mecanismos de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como al funcionamiento interno de la propia Fiscalía General del Estado.

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Durante su intervención, el candidato también hizo balance de la precampaña que los populares están desplegando puerta a puerta por los diferentes distritos de la ciudad autónoma. Según trasladó, iniciativas de contacto directo en zonas como Benzú, Hadú, el Príncipe o la Junta de Obras del Puerto han permitido constatar un clima generalizado de saturación ciudadana. A ojos del PP, la ciudadanía se encuentra “cansada y hartos” de las políticas del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, configurando una demanda de cambio que sitúa a su partido como la única alternativa real para devolver a Ceuta a la «normalidad».

Asimismo, Martínez Peñalver restó credibilidad a los sondeos electorales publicados recientemente. Al referirse a estudios demoscópicos como el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el candidato fue tajante al afirmar que “hace tiempo que dejó de ser un elemento fiable”, advirtiendo a las bases y simpatizantes del partido que no cabe ningún tipo de relajación ni exceso de confianza a pesar de que las previsiones de voto sean favorables.