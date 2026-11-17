La presidenta madrileña ironiza con que el mandatario brasileño pueda darle “consejos prácticos” para remontar en las urnas y denuncia la creciente injerencia de actores extranjeros en los comicios generales

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La campaña electoral hacia las urnas del 29 de noviembre ha sumado un nuevo frente de tensión política más allá de las fronteras nacionales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado duramente la implicación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en apoyo al jefe del Ejecutivo y candidato socialista, Pedro Sánchez, advirtiendo de que en el proceso electoral español actúan cada vez con más fuerza injerencias internacionales.

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Durante distintas intervenciones en medios de comunicación, Ayuso ha ironizado sobre el propósito de la visita y el respaldo del líder brasileño a los socialistas. A su juicio, la presencia de figuras internacionales de este calibre responde al intento del PSOE de maquillar una pérdida de peso exterior y de buscar fórmulas milagrosas ante los sondeos desfavorables. “O, de paso, ver el sistema por el que alguien que está perdiendo las elecciones en los últimos días puede comenzar una remontada, pues quizás puede darle algunos consejos prácticos”, aseveró con ironía la dirigente madrileña.

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En la misma línea, Ayuso alertó de que la política española está experimentando la presión de dinámicas y agendas importadas de otros países, señalando cómo ciudadanos expatriados de naciones latinoamericanas —como venezolanos o argentinos— participan activamente en el debate advirtiendo sobre modelos socioeconómicos en crisis. Para la presidenta regional, los comicios del 29-N trascienden el ámbito puramente doméstico y concentran la atención de todo el espacio iberoamericano, donde se dirime el modelo de defensa de las democracias liberales frente a injerencias externas.

Este cruce de reproches se enmarca en un contexto de máxima polarización de la campaña, donde los bloques intensifican los reproches cruzados sobre alianzas internacionales, gestión económica y modelos de país de cara a la cita electoral.