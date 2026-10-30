Estos son los números premiados en el sorteo del EuroJackpot de hoy, viernes 30 de octubre, según la ONCE, que comercializa el juego en España.
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Combinación ganadora del EuroJackpot
2126373942
Soles: 0507
Números: 21, 26, 37, 39, 42. Soles: 5, 7.
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Premios del sorteo
|Aciertos
|Premio
|Acertantes (España / Europa)
|5 + 2
|Bote
|0 / 0
|5 + 1
|983.603,50 €
|0 / 2
|5
|138.676,60 €
|0 / 8
|4 + 2
|4.463,30 €
|1 / 41
|4 + 1
|324,90 €
|28 / 704
|3 + 2
|129,50 €
|100 / 1.942
|4
|125,10 €
|54 / 1.462
|2 + 2
|20,00 €
|1.085 / 29.417
|3 + 1
|20,00 €
|1.149 / 32.238
|3
|19,00 €
|2.454 / 64.962
|1 + 2
|9,60 €
|6.215 / 160.111
|2 + 1
|9,60 €
|17.474 / 477.915
Próximo sorteo
El próximo EuroJackpot se celebra el martes 3 de noviembre, con un bote de 33.000.000 €. Hay sorteo todos los martes y viernes.
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Resultados a título informativo según la página oficial de la ONCE (juegosonce.es). Lo que vale para cobrar es el escrutinio oficial. Los premios de más de 40.000 € tributan al 20 % por lo que exceda de esa cantidad.
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