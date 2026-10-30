Estos son los números premiados en el sorteo del EuroJackpot de hoy, viernes 30 de octubre, según la ONCE, que comercializa el juego en España.

Lee tambien: Lotería Nacional hoy, sábado 31 de octubre: números premiados

Combinación ganadora del EuroJackpot

2126373942

Soles: 0507

Números: 21, 26, 37, 39, 42. Soles: 5, 7.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Premios del sorteo

Aciertos Premio Acertantes (España / Europa) 5 + 2 Bote 0 / 0 5 + 1 983.603,50 € 0 / 2 5 138.676,60 € 0 / 8 4 + 2 4.463,30 € 1 / 41 4 + 1 324,90 € 28 / 704 3 + 2 129,50 € 100 / 1.942 4 125,10 € 54 / 1.462 2 + 2 20,00 € 1.085 / 29.417 3 + 1 20,00 € 1.149 / 32.238 3 19,00 € 2.454 / 64.962 1 + 2 9,60 € 6.215 / 160.111 2 + 1 9,60 € 17.474 / 477.915

Próximo sorteo

El próximo EuroJackpot se celebra el martes 3 de noviembre, con un bote de 33.000.000 €. Hay sorteo todos los martes y viernes.

Lee tambien: Sueldazo de la ONCE hoy, 31 de octubre: número premiado

Resultados a título informativo según la página oficial de la ONCE (juegosonce.es). Lo que vale para cobrar es el escrutinio oficial. Los premios de más de 40.000 € tributan al 20 % por lo que exceda de esa cantidad.

Más sorteos: todos los resultados de loterías.