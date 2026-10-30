MADRID — El diario digital OKDIARIO ha hecho público el documento mercantil que acredita la naturaleza de su relación económica con Koldo García. Se trata de un contrato de colaboración firmado el 26 de noviembre de 2025 entre la empresa editora del medio (Dos Mil Palabras S.L.) y el exasesor de José Luis Ábalos, cuyo objeto exclusivo es la adquisición de derechos de imagen y explotación para la realización de contenidos informativos, un libro y una docuserie.

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La publicación de este documento responde a las informaciones difundidas por otros medios de comunicación a partir de facturas aportadas en la Audiencia Nacional por la defensa de Koldo García.

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Claves del contrato de colaboración mercantil

Objeto de la relación: El texto especifica que la empresa editora estaba interesada en contar con los derechos y la colaboración de Koldo García para la elaboración de series, docuseries, podcasts, biopics y formatos escritos.

El texto especifica que la empresa editora estaba interesada en contar con los derechos y la colaboración de Koldo García para la elaboración de series, docuseries, podcasts, biopics y formatos escritos. Cesión exclusiva de derechos intelectuales: La cláusula quinta del documento detalla que el colaborador cede con carácter de exclusividad todos los derechos de imagen y explotación sobre los materiales audiovisuales, entrevistas y documentos facilitados para dichos proyectos periodísticos.

La cláusula quinta del documento detalla que el colaborador cede con carácter de exclusividad todos los derechos de imagen y explotación sobre los materiales audiovisuales, entrevistas y documentos facilitados para dichos proyectos periodísticos. Garantía y veracidad de los contenidos: El contrato impone a Koldo García la obligación de respaldar documentalmente sus declaraciones y aportar pruebas que acrediten la veracidad de los hechos expuestos, haciéndole responsable de la legalidad de los materiales aportados frente a reclamaciones a terceros.

Desmentido a las informaciones previas

Con la divulgación íntegra de este acuerdo mercantil, el medio defiende que los pagos efectuados no guardan relación alguna con encargos de defensa jurídica ante los tribunales —tesis difundida de manera sincronizada por otros digitales y cadenas—, sino que responden estrictamente a una contraprestación por la cesión de derechos para la investigación y producción de un proyecto editorial y audiovisual de carácter periodístico.

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