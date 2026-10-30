El IBEX 35 cerró este viernes, 30 de octubre de 2026, en 18.652,90 puntos en la bolsa española, con una caída del 1,09% respecto a la sesión anterior, según Yahoo Finance. El índice perdió 204,70 puntos frente al cierre del jueves.

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Cómo cerró el IBEX 35

El índice abrió la sesión en 18.725,00 puntos y terminó por debajo de ese nivel. Durante la jornada alcanzó un máximo de 18.796,90 puntos y marcó un mínimo de 18.644,70.

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El cierre quedó 8,20 puntos por encima del mínimo intradía. Frente al máximo de la jornada, la diferencia fue de 144,00 puntos.

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La sesión anterior había terminado en 18.857,60 puntos. La caída del viernes situó el cierre por debajo de ese registro y mantuvo la tendencia a la baja que se había observado en las dos jornadas precedentes.

Datos de la sesión

Apertura: 18.725,00 puntos.

18.725,00 puntos. Máximo: 18.796,90 puntos.

18.796,90 puntos. Mínimo: 18.644,70 puntos.

18.644,70 puntos. Cierre: 18.652,90 puntos.

18.652,90 puntos. Variación: −204,70 puntos, un 1,09%.

Evolución de la semana

El IBEX 35 terminó el viernes por debajo de los cierres registrados en cada una de las cuatro sesiones anteriores. Según Yahoo Finance, el índice cerró el lunes en 19.033,30 puntos y subió el martes hasta los 19.160,60.

El miércoles retrocedió a 18.883,50 puntos. El jueves volvió a bajar y cerró en 18.857,60, antes de situarse el viernes en 18.652,90 puntos. Fueron tres descensos consecutivos en el cierre diario.

Los cinco cierres

Lunes 26 de octubre: 19.033,30 puntos.

19.033,30 puntos. Martes 27 de octubre: 19.160,60 puntos.

19.160,60 puntos. Miércoles 28 de octubre: 18.883,50 puntos.

18.883,50 puntos. Jueves 29 de octubre: 18.857,60 puntos.

18.857,60 puntos. Viernes 30 de octubre: 18.652,90 puntos.

Entre el cierre del lunes y el del viernes, el índice perdió 380,40 puntos. La diferencia respecto al cierre del martes, el más alto de las cinco sesiones, fue de 507,70 puntos.

En la primera sesión de la semana, el índice abrió en 18.851,50 puntos y alcanzó un máximo de 19.062,40. El martes llegó a 19.187,40 puntos durante la jornada, por encima de los máximos de las otras cuatro sesiones.

El miércoles, el máximo intradía fue de 19.097,60 puntos y el mínimo de 18.849,30. El jueves, el índice se movió entre 18.643,70 y 18.894,60 puntos, con una apertura en 18.689,10.

Euríbor y mercados

El euríbor es un tipo de referencia utilizado en préstamos, entre ellos hipotecas a tipo variable. Su evolución forma parte del seguimiento de los tipos de interés, mientras que el IBEX 35 refleja la evolución de un conjunto de valores de la bolsa española.

El balance de la semana deja al IBEX 35 en 18.652,90 puntos, tras tres cierres consecutivos a la baja y una caída del 1,09% en la sesión del viernes, según Yahoo Finance.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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