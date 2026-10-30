Las farmacias de guardia en Ceuta este sábado, 31 de octubre de 2026, son Nieto, en el Centro; Cruz Blasco, en Campo Exterior; y Puya C.B., en el turno de noche, según el calendario de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
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Zona Centro
- NIETO (Centro)
Dirección: C/ REAL 39 (LOS REMEDIOS)
Teléfono: 856 20 85 17
Campo Exterior
- CRUZ BLASCO (Campo Exterior)
Dirección: c/ Teniente Coronel Gautier, nº 46 (San José)
Teléfono: 956 50 04 38
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche)
Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL)
Teléfono: 956 50 04 20
Para agilizar la atención, conviene acudir con la receta médica cuando sea necesaria, especialmente durante el turno de noche.
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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.
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Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.
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