Las farmacias de guardia en Ceuta este sábado, 31 de octubre de 2026, son Nieto, en el Centro; Cruz Blasco, en Campo Exterior; y Puya C.B., en el turno de noche, según el calendario de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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Zona Centro

NIETO (Centro)

Dirección: C/ REAL 39 (LOS REMEDIOS)

Teléfono: 856 20 85 17

Campo Exterior

CRUZ BLASCO (Campo Exterior)

Dirección: c/ Teniente Coronel Gautier, nº 46 (San José)

Teléfono: 956 50 04 38

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche)

Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL)

Teléfono: 956 50 04 20

Para agilizar la atención, conviene acudir con la receta médica cuando sea necesaria, especialmente durante el turno de noche.

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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

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Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

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