El Everton y el Manchester City se enfrentan este lunes 4 de mayo de 2026 en uno de los partidos destacados de la jornada 35 de la Premier League. El encuentro se disputará en el Hill Dickinson Stadium, en Liverpool, a partir de las 21:00 horas en España.

El Manchester City llega a la cita en plena pelea por el título. El equipo de Pep Guardiola ocupa la segunda posición de la Premier y necesita ganar para seguir presionando al líder, el Arsenal, en la recta final del campeonato. Los citizens afrontan el duelo en buen momento, con una racha positiva de resultados y con la obligación de no fallar fuera de casa.

El Everton, por su parte, encara el partido desde la zona media de la clasificación. Los de David Moyes aparecen en la undécima posición, pero todavía mantienen opciones de acercarse a los puestos europeos si logran sumar en casa ante uno de los rivales más potentes de la competición.

El encuentro promete un choque de estilos. El Manchester City tratará de dominar la posesión y atacar con paciencia, mientras que el Everton buscará hacerse fuerte en su estadio, defender con orden y aprovechar las transiciones. La eficacia de Erling Haaland y la capacidad de los locales para resistir en defensa pueden marcar buena parte del desarrollo del partido.

En el capítulo de bajas, el Everton no podrá contar con Jarrad Branthwaite ni Jack Grealish, mientras que Beto ha recibido el alta médica y está disponible. En el Manchester City, Rúben Dias y Josko Gvardiol figuran entre las ausencias, con Rodri todavía pendiente de evolución física.

Dónde ver el Everton – Manchester City por TV y online

El Everton – Manchester City se podrá ver en España a través de DAZN, que posee los derechos de emisión de la Premier League. El partido también estará disponible en DAZN 1 y DAZN 1 Bar, además de la aplicación y plataforma online de DAZN.

También se podrá seguir la cobertura en directo, el minuto a minuto y la crónica posterior en distintos medios deportivos digitales.

Con el título todavía en juego y el Everton aspirando a terminar la temporada lo más arriba posible, el duelo en Liverpool se presenta como una cita clave para medir la resistencia del equipo local y la ambición de un Manchester City que no puede permitirse tropiezos.