Koldo García denunció que la campaña de primarias de 2017, que catapultó a Sánchez a la secretaría general del PSOE, fue financiada parcialmente con 100.000 euros provenientes del suegro del presidente, según su relato. Además, reveló el uso del llamado sistema de “pitufeo”, mediante el cual se fraccionaban pagos de hasta 300 euros con ayuda de inmigrantes y simpatizantes para eludir los límites legales. Según Koldo, el dinero movido rondaría más de un millón de euros.

Otra revelación explosiva involucró a Begoña Gómez y el rescate de Air Europa. Koldo afirmó haber presenciado en la mansión de los Hidalgo cómo se discutía una compensación millonaria para la mujer del presidente por su intervención en la operación.

Por su parte, Ábalos confirmó que Sánchez le había filtrado información confidencial sobre la investigación de la Fiscalía a Koldo García, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos. También describió un sistema de pagos en efectivo dentro del PSOE que operó hasta 2021, involucrando a numerosos miembros del partido.

Las entrevistas también destaparon conexiones venezolanas del Gobierno. Según Ábalos, Delcy Rodríguez pidió reunirse con Zapatero fuera del aeropuerto, mientras que Koldo acusó al ex presidente de haberse enriquecido mediante negocios con PDVSA y de utilizar influencias para beneficiar a la mujer de Sánchez en proyectos internacionales.

Estas declaraciones representan, según OKDIARIO, uno de los mayores golpes periodísticos del año, con implicaciones directas para Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero y la cúpula socialista en casos de financiación ilegal, corrupción y tráfico de influencias.