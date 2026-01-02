La madrugada de terror que vivió una joven en Palma terminó con el presunto agresor detenido y en prisión provisional. La Policía Nacional arrestó a un hombre español de 29 años acusado de violar, golpear y retener contra su voluntad a una mujer a la que habría abordado en la vía pública.

Los hechos ocurrieron la noche del 15 de diciembre, cuando la víctima caminaba sola por el barrio de El Vivero. Según su testimonio, un desconocido entabló conversación con ella y logró que accediera a acompañarlo a su domicilio. Lo que parecía un encuentro casual se transformó en una pesadilla de varias horas dentro de la vivienda.

Una vez dentro, el hombre presuntamente la mantuvo retenida, la golpeó brutalmente y la forzó sexualmente, amenazándola de muerte durante toda la noche. La joven logró escapar alrededor de las 8:30 de la mañana del 16 de diciembre y buscar ayuda en un bar cercano, presentando visibles signos de agresión. Tras alertar a las autoridades, fue trasladada de urgencia a un hospital donde se activó el protocolo para víctimas de agresión sexual.

La investigación fue asumida por la Unidad de Atención Familia y Mujer (UFAM), que identificó al presunto autor gracias a la colaboración vecinal. El hombre, conocido por sus problemas con la justicia, había desaparecido antes de que la Policía pudiera detenerlo.

El 30 de diciembre, tras casi dos semanas prófugo, fue localizado en el barrio de Son Gotleu. Al ser requerido por la Policía, mostró un documento de identidad falso y trató de enfrentarse a los agentes con un arma blanca. Fue reducido y detenido sin que causara daños.

El 31 de diciembre, la jueza de guardia decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza. Se le imputan delitos de agresión sexual con penetración, detención ilegal, lesiones, atentado contra agentes de la autoridad y usurpación de estado civil.

Mientras el presunto agresor permanece entre rejas, la víctima intenta recuperarse del trauma sufrido en una noche que ha conmocionado a Palma y reabierto el debate sobre la violencia sexual y la seguridad en las calles.