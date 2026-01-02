Granada vuelve a celebrar este viernes la fiesta de la Toma, conmemoración de la Reconquista por los Reyes Católicos en 1492, y como cada año, la Legión participa en el desfile, provocando críticas de partidos de izquierda y asociaciones sociales.

Integrada por IU, Podemos y colectivos como Granada Abierta, el Colectivo Andaluz de Mujeres Musulmanas y la asociación Mezquita de la Paz, esta plataforma rechaza la conmemoración y cuestiona la presencia militar en un acto que consideran “parafernalia nacional-católica” y “ensalzamiento de los Reyes de la Inquisición”. Paco Vigueras, portavoz de Granada Abierta, ha afirmado que la fiesta “debía eliminarse” por su simbolismo histórico, calificándola de incompatible con los valores democráticos actuales.

El Ministerio de Defensa, bajo la dirección de Margarita Robles, ha confirmado la participación de medio centenar de legionarios de la Brigada Rey Alfonso XIII y de la VII Bandera Valenzuela, pertenecientes al Tercio Don Juan de Austria, en los actos de este 2 de enero. Durante la celebración se enarbolará el pendón de Castilla y se celebrará un acto en la Capilla Real, donde reposan los restos de los Reyes Católicos.

Por su parte, Granada Abierta llevará a cabo su propio acto alternativo bajo el lema “Por la convivencia, no a la Toma”, en protesta por la conmemoración oficial.

Este viernes se cumplen 534 años de la conquista de Granada, y como cada año, el desfile de la Legión se convierte en el epicentro de la polémica entre quienes defienden la tradición histórica y quienes critican su simbolismo.