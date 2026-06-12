El líder del Partido Popular contrapone la gestión del Ejecutivo con la necesidad de recuperar una política «compatible con la decencia» y anuncia una auditoría total de los fondos europeos.

VIGO.— El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este viernes una dura crítica al Ejecutivo central tras afirmar que nunca pensó que tendría que enfrentarse a un «nivel de degradación» como el que, a su juicio, sufre actualmente España. Ante este escenario, el líder de la oposición ha urgido a iniciar un proceso de «reconstrucción nacional», situando al PP como «la única alternativa» viable de gobierno.

Durante su intervención en un encuentro organizado por el Círculo de Empresarios de Galicia en Vigo, Feijóo ha jugado «en casa, como el Celta», un entorno en el que ha buscado reivindicar el valor de la estabilidad. El líder popular ha subrayado que acudía a la cita para «garantizar uno de los activos más importantes, la confianza, que no se proclama, sino que se gana o se pierde».

Recuperar la «política normal» frente a la crónica de tribunales

Feijóo ha aprovechado el foro económico para reflexionar sobre el desgaste institucional del Gobierno de Pedro Sánchez, señalando que sus miembros «han dilapidado la confianza» de los ciudadanos. En este sentido, ha lamentado que el debate público actual se haya convertido prácticamente de forma exclusiva en una «crónica de tribunales».

«Aspiro a renovar la confianza que Galicia me dio durante casi 14 años, primero porque quienes ocupan el Gobierno de España no lo merecen. Es necesario recuperar la política normal, la que gestiona y resuelve problemas concretos».

Para argumentar su postura, el presidente del PP ha recurrido a la hemeroteca, citando de forma literal siete frases pronunciadas en el pasado por el propio Pedro Sánchez. Entre ellas, ha destacado aquella en la que el hoy presidente afirmaba que «la corrupción actúa como agente disolvente y nocivo y destruye la fe en las instituciones», o que «atrincherarse en el cargo con una cámara fragmentada y con intereses difíciles de casar debilita la democracia».

«El listón lo puso él mismo», ha sentenciado Feijóo de forma tajante.

Agenda reformista y auditoría de fondos europeos

Con la mirada puesta en un cambio de ciclo, el dirigente popular ha abogado por sustituir de forma urgente un modelo centrado en la supervivencia del Ejecutivo por otro volcado en dar respuesta a las demandas sociales y económicas.

Ejes de la alternativa del PP: