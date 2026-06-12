MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA PRESENTÓ SU RENUNCIA PARA NO PERJUDICAR AL GOBIERNO DE JUANMA MORENO, DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA JUNTA, QUE LE PIDIÓ RETRASAR LA SALIDA HASTA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES DEL 17-M.

SEVILLA.— El interventor general de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, ha presentado su dimisión oficial tras salir a la luz sus vínculos con la trama de la exmilitante del PSOE Leire Díez. Presuntamente, Díez se habría beneficiado de información privilegiada facilitada por Figueroa durante la etapa de este último en el Gobierno central, concretamente en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en funciones han confirmado la renuncia de Figueroa, quien pilotaba la Intervención General andaluza desde principios de 2025. El ya excargo autonómico mantenía una estrecha relación profesional con Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, cuyo entorno está siendo investigado por la Justicia en el marco de la citada red de tráfico de influencias.

Una salida pactada tras las elecciones

Según explican fuentes del Ejecutivo autonómico, fue el propio Figueroa quien planteó inicialmente dejar su puesto con el objetivo de blindar al Gobierno de Juanma Moreno del impacto político del caso. Sin embargo, la dirección de la Junta de Andalucía le solicitó que pospusiera su marcha hasta que se celebraran las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

«Cuando pasaron las elecciones, dimitió. Fue el pasado lunes», ratifican fuentes gubernamentales. Aunque la renuncia se formalizó a principios de semana, los plazos administrativos del «consejillo» (la reunión preparatoria de viceministros y secretarios) impidieron ratificarla en el Consejo de Gobierno de esta semana, por lo que se prevé que el trámite se despache definitivamente en la sesión de la próxima semana.

«Él va a ser nuestros ojos en la SEPI» Las siglas MAF (Miguel Ángel Figueroa) aparecían junto a esta frase manuscrita en las libretas incautadas a Leire Díez por la Guardia Civil.

El rastro en las libretas de la Guardia Civil

La implicación de Figueroa —adelantada por El Independiente— cobró fuerza tras el análisis de la documentación intervenida por la Guardia Civil a Leire Díez. En una de las libretas manuscritas de la exmilitante socialista, los investigadores hallaron una anotación explícita: «Él va a ser nuestros ojos en la SEPI», acompañada de las siglas MAF. En las fechas de los apuntes, Figueroa ejercía como director de Participadas III de la SEPI.

Los documentos bajo el foco judicial apuntan a que Figueroa fue una de las principales vías de filtración de Díez sobre el funcionamiento interno del organismo estatal. En particular, la investigación se centra en los datos facilitados sobre la gestión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), la herramienta financiera aprobada por el Gobierno central para rescatar grandes compañías durante la crisis de la pandemia de la COVID-19.