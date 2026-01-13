Dos mujeres que formaron parte del personal de servicio en las residencias de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas han denunciado haber sido víctimas de agresiones sexuales por parte del cantante en el año 2021. La información, que ha generado un gran impacto, procede de una investigación publicada por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias.

Detalles de las acusaciones

Los testimonios recogidos describen una dinámica de abuso de poder y humillaciones continuadas mientras las empleadas trabajaban en régimen interno para el artista, que entonces tenía 77 años:

• Abuso sistemático: Una empleada doméstica afirma que fue presionada para mantener encuentros sexuales recurrentes. Según su relato en elDiario.es, estos episodios incluían vejaciones verbales, bofetadas y penetraciones no consentidas. «Me usaba casi todas las noches», declara la víctima.

• Acoso físico: Una segunda trabajadora, que ejercía como fisioterapeuta, asegura que el cantante le tocó los pechos y la besó en la boca contra su voluntad en diversas ocasiones, incluso en espacios públicos como la playa.

• Presunto encubrimiento: Ambas señalan que las mujeres encargadas de la gestión de las mansiones y de la contratación del personal tenían conocimiento de estos comportamientos.

Contexto de la investigación

La investigación subraya que los testimonios son consistentes entre sí y con otros relatos a los que han tenido acceso. Debido al miedo manifestado por las mujeres, dos de las entrevistadas han recibido apoyo de una organización internacional de derechos humanos.

Por el momento, el citado medio informa que se ha puesto en contacto tanto con Julio Iglesias como con su abogado para recabar su versión de los hechos, pero no han recibido respuesta alguna.