Apertura optimista en la Bolsa de Madrid este martes 13 de enero de 2026. Tras las dudas mostradas al cierre de la semana pasada, el selectivo español recupera tracción y pone el punto de mira en una cota psicológica y técnica fundamental: los 17.700 puntos.

El mercado español demuestra resiliencia y «hambre» de nuevos récords, en una sesión marcada por la inestabilidad geopolítica y el movimiento en las materias primas.

Las 5 claves de la apertura

1. Ataque a resistencias: El Ibex 35 recupera fuerzas y se dispone a testear de nuevo la zona de los 17.700 puntos. Superar este nivel abriría el camino hacia un nuevo escenario de máximos históricos.

2. Tensión en el Petróleo: El barril de Brent presiona al alza acercándose a los 64,7 dólares. Los inversores vigilan con preocupación los disturbios en Irán, que amenazan el suministro y actúan como catalizador del precio.

3. Bitcoin en zona crítica: La principal criptomoneda intenta escalar hacia los 94.500 dólares. Los analistas apuntan que consolidar este nivel es vital para confirmar que el activo ha encontrado un suelo sólido tras las recientes correcciones.

4. El Oro se toma un respiro: El metal precioso no ha logrado mantener los 4.600 dólares y muestra una leve corrección, perdiendo parte de su atractivo momentáneo como refugio.

5. Debilidad en el Euro: El par EUR/USD frena su escalada y se aproxima a su media móvil de medio plazo en los 1,1647, reflejando una pausa en la recuperación de la moneda única frente al dólar.

Análisis de mercado

El sentimiento alcista predomina en el parqué madrileño, apoyado por la confianza de los inversores en los grandes valores del selectivo. No obstante, la mirada sigue puesta en el mercado energético, ya que una escalada mayor en el precio del crudo debido al conflicto iraní podría presionar la inflación y condicionar las políticas de los bancos centrales.