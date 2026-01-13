El Real Madrid vive una semana de cambios drásticos. Tras la destitución de Xabi Alonso este lunes 12 de enero —apenas siete meses después de su llegada y tras perder la final de la Supercopa de España—, el club ha entregado las llaves del vestuario a Álvaro Arbeloa.

El nombramiento del hasta ahora técnico del Castilla ha generado una reacción inmediata en el entorno del FC Barcelona, donde los ecos de la rivalidad más tensa del siglo XXI han vuelto a resonar.

El «aviso» de Toni Freixa

Desde la Ciudad Condal, la llegada de Arbeloa se interpreta como un giro hacia la confrontación que marcó la etapa de José Mourinho. Toni Freixa, exdirectivo del Barça, fue contundente en sus redes sociales:

«Sembla que ve una altra època Mourinho. Estem avisats» (Parece que viene otra época Mourinho. Estamos avisados).

Freixa alude a la estrecha relación entre Arbeloa y el técnico portugués (2010-2013), periodo en el que el exlateral fue el principal valedor del «Mourinhismo» dentro del campo, defendiendo un estilo de liderazgo directo y combativo que crispó las relaciones entre ambos clubes.

Arbeloa y su «Mourinhismo» declarado

El nuevo técnico blanco nunca ha ocultado su admiración por el luso, a quien ha definido en múltiples ocasiones como un «padre» o un «amigo excepcional». Para Arbeloa, el Mourinhismo es:

• Integridad y honestidad: «Ir siempre de cara».

• Lealtad: «Defender tus ideas a muerte».

• Protección: Valoraba que el técnico «pusiera el pecho para recibir los balazos» por sus jugadores.

Debut inmediato en Copa del Rey

Arbeloa no tendrá tiempo para transiciones. Su agenda para estas primeras 48 horas es frenética:

1. Primer entrenamiento: Dirige su primera sesión en Valdebebas hoy, martes 13 de enero.

2. Debut oficial: Mañana miércoles se estrenará en el banquillo en el partido de Copa del Rey contra el Albacete.

3. Reto en Champions: El destino ha querido que, a finales de este mes (28 de enero), el Real Madrid se enfrente al Benfica, equipo dirigido actualmente por el propio José Mourinho.