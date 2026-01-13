El reencuentro de ‘La Isla de las Tentaciones’ ha destapado una de las tramas más enrevesadas de la edición. Lo que comenzó con hogueras finales por separado ha terminado en un cruce de reproches, «líos» en aviones y dos parejas consolidadas con protagonistas intercambiados.

El giro inesperado: Helena y Rodri vuelven tras el avión

A pesar de que Helena decidió marcharse de la isla con su tentador, Albert Barranco, la realidad al aterrizar en España fue muy distinta. La propia participante dejó a Sandra Barneda sin palabras con su confesión:

• Encuentro en las nubes: «Volé a España con Rodri y nos acabamos liando en el avión», reveló Helena.

• Ruptura con el tentador: Nada más llegar a Madrid, Helena cortó con Barranco vía mensaje para apostar por su pareja: «Le dije que volvía con Rodri».

• Perdón y futuro: Rodri ha decidido pasar página tras los errores cometidos. «Quiero que sea la madre de mis hijos», afirmó el participante, mientras Helena le definía como el «amor de su vida».

Barranco y Olatz: la nueva pareja oficial

La sorpresa no terminó ahí. Mientras Helena intentaba recuperar a Rodri, su tentador, Albert Barranco, encontró consuelo en otra de las protagonistas: Olatz.

1. Relación consolidada: Ambos confirmaron en el plató que mantienen una relación estable fuera del programa. «Estamos muy bien, tengo cero contacto con nadie más», aseguró Barranco.

2. Dardos en directo: La tensión estalló cuando Helena atacó a Olatz: «Ya me jodería que te quitaran el novio y al tentador». Olatz, por su parte, se defendió alegando que no le debía nada a nadie y que está «muy contenta» con su situación actual.

Crisis por una tercera persona: Nieves

El ambiente idílico de la nueva pareja formada por Barranco y Olatz se tambaleó al final del reencuentro. La mención a unas conversaciones de Barranco con Nieves provocó un fuerte enfrentamiento:

• El reproche de Olatz: «¿Cómo puedes decir delante de toda España que has tonteado con ella estando conmigo?», le recriminó visiblemente molesta, dejando en el aire la estabilidad de su recién estrenado noviazgo.