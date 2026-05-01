El Real Madrid afronta hoy, viernes 1 de mayo, el segundo partido de los playoffs de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv, un duelo clave para intentar ampliar su ventaja en la eliminatoria y reforzar sus opciones de avanzar hacia la Final Four de Atenas.

El encuentro se disputará en el Movistar Arena de Madrid a las 20:45 horas de España y podrá verse en directo a través de Movistar Plus+. La plataforma también tiene programada la previa del partido desde las 20:25 horas, dentro de su cobertura de la Euroliga.

El conjunto blanco llega al choque con ventaja tras imponerse en el primer partido por 86-82, un resultado que le permitió colocar el 1-0 en la serie de cuartos de final. La eliminatoria se disputa al mejor de cinco encuentros, por lo que una segunda victoria en casa dejaría al Real Madrid en una posición favorable antes del traslado de la serie a los siguientes compromisos.

El primer duelo dejó sensaciones mezcladas para el equipo madridista. Por un lado, el Real Madrid mostró autoridad durante buena parte del encuentro, especialmente en una primera mitad en la que logró abrir una ventaja importante. Por otro, el Hapoel Tel Aviv reaccionó en el tramo final y obligó a los blancos a cerrar el partido con máxima concentración.

Uno de los nombres propios fue Facundo Campazzo, decisivo en la dirección y en la anotación. El base argentino firmó una actuación destacada con 21 puntos y seis triples, convirtiéndose en una pieza fundamental para sostener al equipo en los momentos de mayor exigencia.

La principal preocupación para el Real Madrid está en el estado físico de Walter Tavares, que tuvo que retirarse lesionado en los primeros minutos del primer partido por molestias en la rodilla izquierda. Su posible ausencia o limitación puede condicionar el plan interior del equipo, especialmente ante un Hapoel que ya demostró capacidad para castigar cerca del aro con jugadores como Dan Oturu.

El Hapoel Tel Aviv, debutante esta temporada en la Euroliga tras conquistar la EuroCup, se ha presentado como uno de los proyectos más ambiciosos del baloncesto europeo. El conjunto israelí, dirigido por Dimitris Itoudis, terminó la fase regular entre los ocho mejores y llega a estos playoffs con una plantilla competitiva, capaz de incomodar al Real Madrid tanto por su físico como por su ritmo ofensivo.

El partido también se disputa bajo un contexto especial. El Real Madrid informó que los encuentros del 29 de abril y del 1 de mayo ante el Hapoel Tel Aviv se jugarían con público, aunque con aforo restringido, una medida adoptada para estos compromisos europeos en Madrid.

Para el equipo blanco, el objetivo es claro: proteger el factor cancha, evitar que el Hapoel iguale la serie y viajar al siguiente tramo de la eliminatoria con margen. Para el Hapoel, en cambio, el duelo representa una oportunidad de oro para corregir los errores del primer partido y convertir la serie en una batalla mucho más abierta.

El Real Madrid – Hapoel Tel Aviv se presenta, por tanto, como un choque de alta tensión competitiva, con la clasificación a la siguiente ronda de la Euroliga cada vez más cerca y con dos equipos obligados a ajustar detalles después de un primer partido que ya dejó claro que la serie será exigente.