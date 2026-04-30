La ciudad autónoma vivirá este jueves una jornada típicamente primaveral, marcada por temperaturas suaves y una evolución del cielo hacia una mayor nubosidad conforme avance el día. La mañana arrancará con claros y nubes alternas, aunque a partir del mediodía tenderán a imponerse los cielos más cubiertos.

Según la previsión meteorológica para Ceuta, los termómetros se moverán entre los 15 y los 20 grados, con una sensación térmica agradable durante las horas centrales. A primera hora se esperan valores próximos a los 15 o 16 grados, mientras que la temperatura alcanzará su punto más alto durante la tarde, alrededor de los 20 grados.

El cielo presentará intervalos nubosos por la mañana, pasará a estar mayormente nublado hacia el mediodía y terminará la jornada con predominio de nubes. No se aprecia, en principio, un episodio importante de lluvia en la ciudad, aunque no se descarta alguna precipitación débil y puntual en el entorno del Estrecho.

En cuanto al viento, será en general flojo a moderado, con componente variable según la franja horaria. Para quienes tengan previsto desplazarse por la zona portuaria o realizar actividades marítimas, conviene prestar atención al estado del mar en el Estrecho, donde podrían registrarse condiciones algo cambiantes durante la jornada.

De cara a mañana viernes, la previsión apunta a una situación parecida, con temperaturas suaves y predominio de cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, dentro de un ambiente estable propio de la primavera.