La previsión para este viernes, 1 de mayo de 2026, según los datos municipales de AEMET, dibuja un mapa con cielos que alternan entre nubosidad y momentos de menor cobertura. En el norte y parte del este y el entorno mediterráneo, la probabilidad de lluvia se mantiene elevada en varias capitales; en el sur y en el interior peninsular, predomina una nubosidad menos persistente, con temperaturas que se mueven en valores primaverales. A continuación, repasamos las tendencias por zonas.

Norte peninsular

En el norte, la jornada viene marcada por la nubosidad y la posibilidad de chubascos débiles. En Bilbao, se esperan 26°C como máxima y 13°C de mínima, con muy nuboso con lluvia escasa. El viento soplará del SE a 10 km/h y la probabilidad de lluvia es del 90%.

En Coruña, A, la situación es similar en cuanto a cobertura: 18°C de máxima y 11°C de mínima. Se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, con viento del NO a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 95%. Aunque no se anuncian precipitaciones generalizadas e intensas, la alta probabilidad sugiere que el ambiente puede resultar húmedo y poco soleado.

Centro peninsular

Hacia el centro peninsular, el día tiende a ser más amable en términos de lluvia, aunque con nubosidad. En Madrid, la previsión indica 23°C de máxima y 13°C de mínima, con intervalos nubosos y viento del S a 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 15%, por lo que el riesgo es bajo.

En Zaragoza se observa un cambio relevante: 24°C como máxima y 14°C como mínima, con muy nuboso con lluvia escasa. El viento será del SE a 15 km/h y la probabilidad de lluvia sube al 95%. En esta capital, la jornada puede alternar nubes densas con episodios de lluvia breve.

Sur peninsular

En el sur, predominan los cielos relativamente despejados o con nubes más altas, y la lluvia queda prácticamente fuera del escenario. En Ceuta, se esperan 20°C de máxima y 15°C de mínima. El pronóstico marca poco nuboso, con viento del SE a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Para Sevilla, el día se presenta con mayor rango térmico: 28°C de máxima y 13°C de mínima. La AEMET recoge nubes altas, con viento del S a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. En conjunto, el sur peninsular apunta a una jornada seca, con ambiente más estable.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, la influencia de la nubosidad es más evidente y la lluvia puede aparecer de forma intermitente. En Barcelona, se prevén 23°C de máxima y 18°C de mínima. El cielo tendrá intervalos nubosos con lluvia escasa, con viento del E a 25 km/h y una probabilidad de lluvia del 55%. El viento, más intenso que en otras capitales, puede refrescar sensiblemente.

Esta combinación de nubosidad y posibilidad moderada de precipitaciones sugiere un día en el que conviene estar atento a la evolución del cielo, especialmente en momentos de mayor cobertura.

Islas Baleares

En las islas Baleares, la previsión apunta a un tiempo muy nuboso con riesgo alto de lluvia, aunque descrito como lluvia escasa. En Palma, las temperaturas oscilan entre 24°C y 14°C. El pronóstico habla de muy nuboso con lluvia escasa, con viento del E a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 95%.

Con estos datos, la jornada podría transcurrir con cielos cargados y episodios breves de precipitación, más frecuentes que en el resto de la Península.

Islas Canarias

En Canarias, la diferencia entre islas se aprecia claramente. En Las Palmas de Gran Canaria, el día se presenta con menor nubosidad: 21°C de máxima y 17°C de mínima, con poco nuboso y viento del E a 10 km/h. Además, la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones.

Con este escenario, el ambiente será más estable y seco, a diferencia de otras zonas del país donde la probabilidad de lluvia alcanza valores muy altos.

Recomendaciones

Si te mueves por norte peninsular, Zaragoza y Valencia (y también Palma en Baleares), considera llevar paraguas o impermeable ligero por la alta probabilidad de lluvia indicada por AEMET.

(y también en Baleares), considera llevar o impermeable ligero por la indicada por AEMET. En Barcelona , por el viento del E a 25 km/h , conviene ajustar la ropa a una posible sensación de mayor frescor.

, por el , conviene ajustar la ropa a una posible sensación de mayor frescor. Para el sur peninsular (Ceuta y Sevilla) y Las Palmas, la jornada es más favorable si buscas tiempo seco, aunque no implica ausencia total de nubes.

En resumen, este viernes 1 de mayo de 2026 combina ambientes nubosos y posibles precipitaciones concentradas en áreas del norte, parte del interior y el entorno mediterráneo-baleares, mientras que el sur peninsular y una capital canaria como Las Palmas se orientan a un día principalmente seco, siguiendo las indicaciones de AEMET para los municipios consultados.