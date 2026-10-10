El servicio de guardia farmacéutica en Ceuta para el domingo, 11 de octubre de 2026 indica los establecimientos de guardia, según el calendario de guardias publicado por la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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Las farmacias de guardia para hoy, con dirección y teléfono, son:

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Zona Centro

DE LA PINTA (Centro) – MARINA ESPAÑOLA Nº 64 (GRUPOS ALFAU). Teléfono: 956 51 23 96

Campo Exterior

PUYA C.B. (Campo Exterior, también en turno de noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL). Teléfono: 956 50 04 20

Para agilizar la atención, acuda con la receta médica y, si procede, la documentación necesaria.

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Lleve a mano la información sobre el tratamiento, especialmente en horarios nocturnos.

Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

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