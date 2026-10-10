El sábado 10 de octubre de 2026 la conexión marítima Ceuta–Algeciras opera con dos navieras: Baleària y DFDS, ofreciendo salidas durante toda la jornada para residentes y viajeros.

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El listado siguiente contiene las salidas programadas en ambas direcciones, con las horas y la duración aproximada de cada servicio. Las tablas reflejan los horarios oficiales de las líneas Ceuta–Algeciras y Algeciras–Ceuta para ese día.

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Ruta Ceuta – Algeciras

Las salidas desde Ceuta hacia Algeciras se concentran en la mañana y la tarde y son atendidas por Baleària y DFDS.

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Salida Naviera Duración aprox. 06:00 Baleària 1 h 30 min 08:30 Baleària 1 h 09:00 DFDS 1 h 10:30 Baleària 1 h 30 min 11:30 Baleària 1 h 12:00 DFDS 1 h 14:30 Baleària 1 h 15:30 DFDS 1 h 16:00 Baleària 1 h 15 min 17:30 Baleària 1 h 18:30 DFDS 1 h 21:00 Baleària 1 h 15 min 21:30 DFDS 1 h 22:15 Baleària 1 h 15 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Las salidas desde Algeciras hacia Ceuta completan la jornada con servicios de ambas compañías en distintos horarios.

Salida Naviera Duración aprox. 07:00 Baleària 1 h 07:30 DFDS 1 h 08:00 Baleària 1 h 30 min 10:00 Baleària 1 h 10:30 DFDS 1 h 13:00 Baleària 1 h 13:30 DFDS 1 h 14:00 Baleària 1 h 30 min 16:00 Baleària 1 h 17:00 DFDS 1 h 19:00 Baleària 1 h 30 min 20:00 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 23:00 Baleària 1 h 30 min

Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 9 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.

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Recomendaciones para viajeros

Preséntese en el puerto con al menos 45 minutos de antelación, especialmente en los tramos de mayor demanda.

Tenga preparada la documentación de viaje antes del embarque y consulte las condiciones meteorológicas del Estrecho para ajustar la planificación si fuera necesario. Verifique el horario y el servicio elegido con la compañía correspondiente.

Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?

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