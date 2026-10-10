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La ciudad de Ceuta se prepara para vivir un día para el recuerdo, marcado por la visita oficial de Sus Majestades los Reyes de España.

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Este acontecimiento invita a los ciudadanos de Ceuta a compartir la emoción y el orgullo por recibir a la Familia Real en su territorio.

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El Gobierno de Ceuta hace un llamamiento a la población para dar la bienvenida a los Reyes, con el objetivo de celebrar juntos este evento histórico.