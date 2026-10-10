10 de octubre de 2026: Ceuta amanece muy nubosa con lluvia escasa, según la AEMET. Máxima 24°C y mínima 21°C; la sensación térmica se mantiene en valores similares.
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Humedad: 95% (máxima) y 75% (mínima). Viento: Este (E), 20 km/h. Probabilidad de precipitación: 95%. Índice UV máximo: 5.
Previsión para los próximos días
La AEMET apunta para el domingo, 11 de octubre, a un cambio hacia poco nuboso, con temperaturas similares: máxima 24°C y mínima 20°C. El viento seguirá siendo del Este, con 15 km/h.
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El lunes, 12 de octubre se prevé poco nuboso con máximas de 25°C y mínimas de 19°C; el viento aparece con 0 km/h. Para el martes, 13 de octubre se indica máxima 24°C y mínima 20°C, pero el estado del cielo y la velocidad del viento figuran incompletos en la previsión, por lo que conviene consultar la actualización de la AEMET a lo largo del día.
Resumen del día en Ceuta
- Temperatura máxima: 24°C
- Temperatura mínima: 21°C
- Estado del cielo: muy nuboso con lluvia escasa
- Viento: E, 20 km/h
- Probabilidad de precipitación: 95%
- Humedad: 95% (máxima) y 75% (mínima)
- Índice UV máximo: 5
Recomendaciones
Llevar paraguas y calzado adecuado. El viento del Este puede aumentar la sensación de humedad. Con un índice UV 5, usar protección solar si aparecen claros. Las temperaturas son templadas; la mínima de 21°C aconseja ropa ligera y una capa fina por la humedad.