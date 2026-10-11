Guardias farmacéuticas en Ceuta para lunes, 12 de octubre de 2026, según el calendario de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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El calendario recoge un circuito de farmacias que atienden fuera del horario habitual. El listado de hoy incluye las zonas y los datos de contacto de cada punto de guardia. Localice antes de salir la zona que corresponde a su domicilio para evitar desplazamientos innecesarios. Tenga a mano la documentación necesaria para agilizar la atención.

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Zona Centro

DE GUINDOS (Centro) – C/ REAL Nº 61 (FRENTE A MERCADO REAL 90) – 956 51 23 09

Campo Exterior

PUYA C.B. (Campo Exterior) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – 956 50 04 20

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – 956 50 04 20

Lleve la receta médica y el resto de documentación que corresponda; facilita la tramitación y la dispensación durante los turnos nocturnos.

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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

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