Domingo 11 de octubre de 2026: la línea Ceuta–Algeciras opera durante toda la jornada con salidas de Baleària y DFDS.

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Reproducimos el listado de la programación disponible con las salidas del día y la duración aproximada de cada recorrido. Si viajas por trabajo o por motivos personales, planifica con antelación y confirma el horario con la naviera. Ten en cuenta los distintos tiempos de travesía según la salida elegida y las variaciones entre operadores. Revisa la documentación de viaje antes de desplazarte.

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Ruta Ceuta – Algeciras

Salidas desde Ceuta.

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Salida Naviera Duración aprox. 06:00 Baleària 1 h 30 min 08:30 Baleària 1 h 09:00 DFDS 1 h 10:30 Baleària 1 h 30 min 11:30 Baleària 1 h 12:00 DFDS 1 h 14:30 Baleària 1 h 15:30 DFDS 1 h 16:00 Baleària 1 h 15 min 17:30 Baleària 1 h 18:30 DFDS 1 h 21:00 Baleària 1 h 15 min 21:30 DFDS 1 h 22:15 Baleària 1 h 15 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Salidas desde Algeciras.

Salida Naviera Duración aprox. 07:00 Baleària 1 h 07:30 DFDS 1 h 08:00 Baleària 1 h 30 min 10:00 Baleària 1 h 10:30 DFDS 1 h 13:00 Baleària 1 h 13:30 DFDS 1 h 14:00 Baleària 1 h 30 min 16:00 Baleària 1 h 17:00 DFDS 1 h 19:00 Baleària 1 h 30 min 20:00 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 23:00 Baleària 1 h 30 min

Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 9 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.

Recomendaciones para viajeros

Preséntese en el puerto con al menos 45 minutos de antelación. Confirme el horario elegido con la naviera y revise la documentación de viaje antes de desplazarse.

Para organizar conexiones con transporte terrestre en Ceuta o en Algeciras, tenga en cuenta la hora de salida y mantenga la planificación flexible. Compruebe posibles retrasos y adapte los traslados si es necesario. Si la travesía forma parte de un trayecto más largo, verifique los horarios de enlace. Consulte las condiciones meteorológicas en el Estrecho con antelación.

Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?

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