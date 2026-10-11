Domingo, 11 de octubre de 2026. Ceuta: mínimo 20°C y máximo 24°C; cielo con nubes altas y viento del este, según la AEMET.

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La jornada se presenta estable y sin previsión de lluvia (0% de probabilidad de precipitación). La sensación térmica se mantiene alineada con las temperaturas oficiales. El viento sopla desde el este a unos 10 km/h, un ritmo moderado que puede notarse, sobre todo en zonas del litoral y en espacios abiertos.

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Previsión para los próximos días

Para el lunes (12 de octubre), la AEMET mantiene un panorama similar: poco nuboso y temperaturas de 20°C de mínima y 24°C de máxima. El viento girará al oeste y se espera en torno a 15 km/h.

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El martes (13 de octubre) se recuperan condiciones parecidas a las de hoy: poco nuboso, 20°C de mínima y 24°C de máxima. Según la AEMET, el viento será del este y aumentará a 20 km/h.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Nubes altas

Nubes altas Viento: E (10 km/h)

E (10 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 65% a 90%

65% a 90% Índice UV máximo: 5

Recomendaciones

Con un UV máximo de 5, es recomendable usar protección solar si se va a estar al aire libre, especialmente en las horas centrales. Aunque las temperaturas son suaves, conviene llevar una prenda ligera para las primeras horas y tener en cuenta el viento del este, que puede reducir la sensación térmica en zonas abiertas. La AEMET no prevé lluvia (0%), por lo que no es necesario llevar paraguas.

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