Este miércoles, 14 de octubre de 2026, la conexión entre Ceuta y Algeciras opera con las navieras Baleària y DFDS, servicio clave para residentes y viajeros del Estrecho.

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Abajo figuran los horarios del día en ambas direcciones, con las salidas programadas y la duración aproximada reflejada por las compañías. Las tablas recogen los servicios previstos para el miércoles 14 de octubre de 2026 y deben emplearse como referencia por residentes y viajeros. Compruebe la dirección que le interesa: Ceuta – Algeciras o Algeciras – Ceuta. Las compañías pueden modificar horarios; confirme con la naviera antes de desplazarse.

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Ruta Ceuta – Algeciras

Salidas desde Ceuta hacia Algeciras durante el miércoles 14 de octubre de 2026, operadas por Baleària y DFDS.

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Salida Naviera Duración aprox. 06:00 Baleària 1 h 30 min 08:30 Baleària 1 h 09:00 DFDS 1 h 10:30 Baleària 1 h 30 min 11:30 Baleària 1 h 12:00 DFDS 1 h 14:30 Baleària 1 h 15:30 DFDS 1 h 16:00 Baleària 1 h 15 min 17:30 Baleària 1 h 18:30 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 15 min 21:30 DFDS 1 h 22:15 Baleària 1 h 15 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Salidas desde Algeciras hacia Ceuta para el miércoles 14 de octubre de 2026, con servicios de Baleària y DFDS.

Salida Naviera Duración aprox. 07:00 Baleària 1 h 07:30 DFDS 1 h 08:00 Baleària 1 h 30 min 10:00 Baleària 1 h 10:30 DFDS 1 h 13:00 Baleària 1 h 13:30 DFDS 1 h 14:00 Baleària 1 h 30 min 16:00 Baleària 1 h 17:00 DFDS 1 h 18:30 Baleària 1 h 30 min 20:00 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 22:30 Baleària 1 h 30 min

Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 9 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.

Recomendaciones para viajeros

Preséntese en el puerto con al menos 45 minutos de antelación. Confirme el horario con la naviera correspondiente antes de desplazarse. Los ceutíes y quienes tengan conexiones en Algeciras deben revisar la documentación necesaria. Tenga en cuenta las condiciones meteorológicas en el Estrecho y ajuste el plan del día si es preciso.

Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?

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