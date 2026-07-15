Este miércoles 15 de julio de 2026, el tiempo en Ceuta llega con una jornada estable, poco nubosa y calor notable. Los datos proceden de la AEMET y apuntan a un día con temperaturas entre 20°C y 31°C, manteniendo sensaciones térmicas muy similares a los valores reales.

Además, el viento sopla del oeste (O) con una velocidad de 20 km/h. La probabilidad de precipitación es 0%, por lo que no se esperan lluvias, y el índice UV alcanza el nivel 10, un dato a tener muy en cuenta para planificar actividades al aire libre.

Previsión para los próximos días

La tendencia inmediata se mantiene marcada por el calor y el cielo con predominio de condiciones secas. El jueves 16 de julio, la AEMET prevé despejado, con máximas de 35°C y mínimas de 22°C. El viento del oeste se intensifica hasta 35 km/h, lo que puede aumentar la sensación de movimiento y requerir precaución en zonas expuestas.

De cara al viernes 17 de julio, el ambiente sigue caluroso con máxima de 32°C y mínima de 22°C, pero con nuboso. El viento del oeste baja a 10 km/h, mientras que la jornada continúa sin opciones de precipitación según los registros facilitados para el periodo.

El sábado 18 de julio, se esperan máximas de 31°C y mínimas de 22°C, con un cielo que figura sin especificación adicional en el parte facilitado. El viento aparece con el dato incompleto en la información proporcionada, por lo que no se detalla su velocidad exacta.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 31°C

31°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O (20 km/h)

O (20 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: máxima 95% y mínima 30%

máxima 95% y mínima 30% Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con un UV de 10, conviene protegerse del sol (sombrero o gorra, gafas y crema solar) y evitar la exposición directa en las horas centrales. Aunque no hay lluvia (0%), el viento del oeste y el calor pueden hacer que la jornada se note intensa: hidrátate con frecuencia y, si sales, busca momentos de sombra. Para la noche, las mínimas de 20°C invitan a llevar ropa ligera, sin renunciar a una capa fina si bajas el ritmo.