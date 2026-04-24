Si necesitas una farmacia de guardia en Ceuta este viernes, 24 de abril de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta informa de 3 farmacias disponibles para cubrir las distintas zonas y turnos del día.

A continuación tienes las ubicaciones, teléfonos y horarios tal y como figuran oficialmente, para que puedas decidir la opción más cercana según tu barrio. (Recuerda que el horario puede variar según el turno, por lo que es recomendable comprobarlo antes de salir.)

Zona Centro

Para el Centro ciudad, la farmacia de guardia de hoy es:

Díaz Segura (Centro ciudad) — Dirección: c/. Velarde, nº 12 — Teléfono: 956 51 16 23 — Horario: 09:00 a 23:00 — Tipo: Diurna centro ciudad

Campo Exterior

En Campo Exterior / Periferia, la opción disponible es:

Lobato (Campo Exterior (Barriadas)) — Dirección: Avda. Ejército Español, nº 10 — Teléfono: 956 50 30 54 — Horario: 09:00 a 23:00 — Tipo: Diurna campo exterior

Turno noche

Para el turno nocturno (24 horas en el tramo indicado), la farmacia de guardia es:

Puya, C.B. (Campo Exterior (Barriadas)) — Dirección: c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José) — Teléfono: 956 50 04 20 — Horario: 23:00 a 09:00 (del día siguiente) — Tipo: Nocturna

Recomendación final: elige la farmacia según la franja horaria en la que la necesites—diurna (hasta las 23:00) o nocturna (de 23:00 a 09:00)—y, si puedes, llama antes para confirmar disponibilidad y facilitar la gestión en mostrador.