Los tres varones, de nacionalidad marroquí, fueron interceptados por la Guardia Civil en la zona del faro de Punta Almina tras desembarcar a dos personas.

Tres pescadores marroquíes han ingresado en la prisión de Mendizábal de forma preventiva tras ser detenidos por la Guardia Civil en Ceuta. Las autoridades los acusan de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tras haber sido interceptados in fraganti mientras desembarcaban a dos inmigrantes en las inmediaciones del faro de Punta Almina.

Según confirmaron fuentes judiciales, los tres arrestados permanecerán en prisión a la espera de juicio. La operación se desencadenó gracias a la intervención de las patrullas operativas de la 2ª Compañía de Fiscal y de Fronteras, que realizaban labores de vigilancia costera y fueron alertadas por varios ciudadanos sobre la presencia sospechosa de una embarcación cerca de la orilla.

El dispositivo terrestre contó con el apoyo inmediato del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, lo que permitió la localización de los dos inmigrantes y la intervención de la patera, la cual ha quedado bajo custodia como prueba principal del delito.

El «camuflaje» de la pesca: una táctica habitual

El uso de embarcaciones pesqueras se ha convertido en una de las estrategias de camuflaje más recurrentes para las mafias que operan en el Estrecho. Los pasadores intentan burlar los controles de la Benemérita ocultando a los migrantes entre las propias redes de pesca.

Doble uso delictivo: Los agentes del Instituto Armado señalan que estas embarcaciones no solo se utilizan para el tráfico de personas; en numerosas ocasiones también son empleadas para el narcotráfico, ocultando fardos de hachís mediante la técnica del fondeo (ocultar la droga bajo el agua sujeta a un peso para ser recuperada más tarde).

Precedentes y condenas

Este tipo de detenciones suelen terminar en penas severas de privación de libertad. De hecho, este mismo año, la justicia ya condenó a 3 años de prisión a otros dos pescadores marroquíes que fueron interceptados en febrero de 2025 bajo un modus operandi idéntico.

La clave judicial en estos casos radica en demostrar el vínculo directo entre los pescadores y los migrantes, desmantelando la coartada del «auxilio humanitario en el mar» que los tripulantes suelen alegar para intentar eludir la acción de la justicia. En esta ocasión, la rápida intervención coordinada de los agentes no dejó margen de duda.