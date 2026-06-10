Los populares denuncian en el Senado que el Ejecutivo central mantiene un modelo de financiación que «penaliza sistemáticamente» a los territorios periféricos y extrapeninsulares.

CEUTA – El Partido Popular de Ceuta ha registrado una batería de preguntas parlamentarias en el Senado para exigir explicaciones urgentes al Gobierno de la Nación. La iniciativa surge tras hacerse pública la resolución provisional de la convocatoria de 2025 de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para infraestructuras científico-técnicas, en la cual Ceuta ha vuelto a quedar con «cero euros» de financiación asignada, a pesar de haber presentado propuestas técnicamente evaluadas y declaradas elegibles.

La ofensiva parlamentaria, liderada por la senadora ceutí Cristina Díaz, denuncia la existencia de un «problema estructural» y acusa al Ejecutivo socialista de ignorar las dificultades de las regiones extrapeninsulares para competir en igualdad de condiciones en materia de I+D+i.

Criterios que «ignoran la realidad territorial»

Desde el PP consideran especialmente grave que el Ministerio mantenga baremos de evaluación diseñados para grandes ecosistemas científicos, obligando a Ceuta a competir bajo los mismos criterios absolutos que comunidades como Madrid, Cataluña o Andalucía. Los populares recuerdan que la ciudad autónoma parte de una situación de «desventaja objetiva» debido a la falta histórica de inversión estatal y a la ausencia de grandes redes universitarias o capacidad instalada.

En este sentido, la formación conservadora ha afeado la gestión del Gobierno central con duras críticas a su discurso social:

“El PSOE habla constantemente de cohesión territorial y lucha contra las desigualdades, pero la realidad es que Ceuta sigue recibiendo cero euros en convocatorias estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico”, denuncian desde el Partido Popular de Ceuta.

El caso del ‘HubemaLab’ y fiscalización de la última década

La iniciativa registrada en la Cámara Alta reclama de forma directa la implantación de mecanismos correctores que garanticen un reparto territorial equilibrado de los recursos públicos. Entre las principales peticiones de información dirigidas al Gobierno, destacan:

Inventario de inversión: Conocer cuántas infraestructuras científico-técnicas financiadas por el Estado existen actualmente en Ceuta y el montante total invertido en los últimos diez años.

Conocer cuántas infraestructuras científico-técnicas financiadas por el Estado existen actualmente en Ceuta y el montante total invertido en los últimos diez años. El caso HubemaLab: Explicar por qué este laboratorio, financiado inicialmente por el Estado en 2015, no ha vuelto a recibir fondos para su actualización tecnológica o ampliación a pesar de concurrir reiteradamente a las convocatorias.

Explicar por qué este laboratorio, financiado inicialmente por el Estado en 2015, no ha vuelto a recibir fondos para su actualización tecnológica o ampliación a pesar de concurrir reiteradamente a las convocatorias. Estrategia de futuro: Detallar si el Ejecutivo dispone de algún plan específico de fortalecimiento científico para la ciudad que evite que siga quedando «fuera del mapa nacional».

Finalmente, el Partido Popular ha advertido del mensaje «profundamente desalentador» que esta exclusión sistemática traslada a los investigadores, docentes y jóvenes ceutíes, quienes ven cómo su territorio queda rezagado del reparto estatal de recursos científicos y tecnológicos.