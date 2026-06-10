Las obras de modernización en el lado marroquí se abrieron la pasada noche de forma anticipada para agilizar el flujo de viajeros del periodo estival.

El paso fronterizo de Bab Sebta, que conecta Marruecos con Ceuta, presenta desde las últimas horas una imagen completamente renovada. Las obras de acondicionamiento y modernización ejecutadas en el lado marroquí han finalizado justo a tiempo para el inicio de la Operación Paso del Estrecho (OPE), abriendo al tránsito la pasada noche una de sus zonas clave tras meses de intensos trabajos.

La apertura oficial se realizó bajo la estricta supervisión de la Administración de Aduanas del país vecino. Según recogen los medios marroquíes, las autoridades decidieron adelantar los plazos previstos con un objetivo claro: aligerar la intensa presión del tráfico rodado y de peatones que se espera de cara a las próximas semanas, coincidiendo con el retorno vacacional de miles de ciudadanos que cruzan hacia Marruecos para pasar el verano.

Un diseño moderno para agilizar el tránsito

El proyecto ejecutado hasta la fecha introduce un diseño mucho más vanguardista y funcional en la zona de entrada. El espacio ha sido reformado de manera integral para mejorar la fluidez de los desplazamientos, elevar la calidad de los servicios al viajero y evitar los históricos embotellamientos que suelen registrarse en este punto neurálgico.

Por su parte, la salida actual seguirá operativa de manera habitual tras haber sido objeto de diversas reparaciones temporales y trabajos de mantenimiento para garantizar su correcto funcionamiento durante los meses de máxima afluencia.

Segunda fase: Las obras se reanudarán tras el verano

A pesar de la gran transformación visual y operativa que ya es visible para los usuarios que cruzan a ambos lados de la frontera, el proyecto no está completamente terminado.