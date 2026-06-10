La Consejería de Turismo y Deporte evalúa las rutas por los miradores, la maniobrabilidad del vehículo y la sincronización de las audioguías por GPS.

La puesta en marcha del esperado autobús turístico de Ceuta está cada vez más cerca. La Consejería de Turismo y Deporte ya ha iniciado las pruebas técnicas sobre el terreno para definir los recorridos definitivos de este nuevo servicio, que aspira a dar un salto de calidad a la oferta patrimonial y paisajística de la ciudad autónoma.

El vehículo ya cuenta con toda la documentación en regla —incluyendo matrícula y seguro— y realizó este martes sus primeras rutas de ensayo por el casco urbano y los accesos a los puntos más elevados de la localidad. El objetivo principal es comprobar la maniobrabilidad del autocar, analizando al detalle los radios de giro y las limitaciones de altura en zonas complejas.

Evaluación de rutas y tecnología GPS

El consejero de Turismo y Deporte, Nicola Cecchi, ha explicado que los ensayos se están centrando en verificar la viabilidad de las dos rutas planificadas de manera inicial. Entre los puntos clave que se están testando destacan las subidas al Mirador de San Antonio y al Mirador de Isabel II.

De forma paralela a las pruebas dinámicas, los técnicos trabajan en la configuración del sistema de a bordo:

Sincronización por GPS: Se están programando los puntos geolocalizados para que la audioguía automatizada salte de forma exacta al pasar ante cada monumento.

Se están programando los puntos geolocalizados para que la salte de forma exacta al pasar ante cada monumento. Contenido cultural: El sistema ofrecerá explicaciones detalladas en varios idiomas sobre la historia, la cultura y la riqueza paisajística ceutí.

«Estamos comprobando sobre el terreno qué puede hacer el autobús y qué limitaciones puede encontrarse. Estos días también definimos los puntos de la audioguía para que la experiencia sea lo más completa posible», señaló Cecchi.

Presentación oficial la próxima semana

Aunque las tarifas y la duración exacta de los trayectos se terminarán de pulir basándose en los resultados de estos días, la previsión de la Ciudad es que los ensayos concluyan a lo largo de esta semana.

Si los plazos se cumplen según lo previsto, la presentación oficial del servicio tendrá lugar la próxima semana, momento en el que el autobús turístico abrirá sus puertas al público general, convirtiéndose en una nueva herramienta para potenciar y diversificar el turismo local.