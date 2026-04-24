El precio de la luz para el sábado 25 de abril de 2026 mantiene una media de 0,0889 €/kWh, pero el dato importante para ahorrar está en la diferencia entre franjas: hay horas claramente más baratas y otras en las que conviene evitar el consumo eléctrico.

Según el semáforo de la jornada, el día se clasifica como VERDE, aun con un punto de tensión. La hora más barata es de 13:00 a 14:00 (con 0,0278 €/kWh) y la hora más cara, donde se concentra el coste, es de 21:00 a 22:00 (con 0,1375 €/kWh).

Horas clave para ahorrar hoy: aprovecha el valle de la tarde y evita el pico de la noche

Si puedes mover parte del gasto doméstico (lavadora, lavavajillas o parte del uso del horno cuando aplique) a las franjas más favorables, tu factura lo nota. Hoy, el mejor momento para consumir es de 13:00 a 14:00, donde el precio cae hasta 0,0278 €/kWh. Además, la jornada ofrece una franja más económica en torno a 0,03 €/kWh.

En el lado opuesto, ojo con la ventana de 21:00 a 22:00, el pico máximo del día. Evitar esa hora para cargas intensivas ayuda a reducir el coste de forma directa, especialmente en hogares que ya tienen rutinas nocturnas.

Cómo evoluciona el precio por tramos (madrugada, mañana, tarde y noche)

Madrugada: los precios se sitúan en niveles relativamente altos y bastante similares entre sí, con valores por encima de las franjas más económicas. En términos prácticos, no es el tramo más recomendable para programar consumos que puedas desplazar.

Mañana: se aprecia un descenso claro hacia el final de la mañana. Tras unas primeras horas con precios más elevados, la curva mejora con fuerza en la parte central del periodo, culminando en los precios más bajos alrededor de 10:00 a 14:00.

Tarde: es el tramo más favorable para el consumo doméstico. Destacan los valores cercanos a la zona del mínimo, especialmente entre 13:00 y 14:00. Es el momento ideal para concentrar tareas como lavavajillas o lavadora si tu tarifa te permite programarlas.

Noche: la situación cambia. A partir de la tarde, el precio empieza a subir y alcanza su máximo en la franja de 21:00 a 22:00. Después, todavía se mantienen precios relativamente elevados respecto al mediodía, por lo que conviene revisar hábitos de consumo (nevera y standby siguen siendo necesarios, pero las cargas grandes pueden esperar).

Precio de la luz por horas (sábado 25/04/2026)