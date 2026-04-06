Como es habitual para garantizar la atención sanitaria continua en la ciudad autónoma, el Colegio Oficial de Farmacéuticos ha establecido los turnos de guardia para la jornada de hoy. Si necesita adquirir medicamentos de urgencia fuera del horario comercial habitual, estas son las farmacias disponibles en las diferentes zonas de la ciudad:

Zona Centro

Para los residentes en el corazón de la ciudad, la farmacia encargada de cubrir el servicio durante el día es:

Farmacia De Guindos

Ubicación: Calle Real, 61.

Teléfono: 956 51 23 09.

Campo Exterior

En la zona del Campo Exterior, el servicio diurno de guardia corre a cargo de:

Farmacia Lobato

Ubicación: Avenida Ejército Español, 10.

Teléfono: 956 50 30 54.

Turno de Noche (Urgencias)

A partir del cierre de los establecimientos en horario de tarde y hasta las 09:00 horas de mañana martes, la atención se centralizará en el punto de guardia nocturna: